◇WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ王者 ノックアウト CPフレッシュマート(タイ)＜12回戦＞同級2位・岩田翔吉(帝拳)（2026年3月15日横浜BUNTAI）プロボクシングのトリプル世界戦興行「U-NEXT BOXING .5」の公式会見が13日、横浜市内のホテルで開かれた。WBC世界ライトフライ級タイトルマッチに臨む同級2位の元WBO王者・岩田翔吉（30＝帝拳、15勝12KO2敗）が出席し、WBC王者ノックアウトCPフレッシュマート（35＝タイ、