◇NBAレイカーズ142ー130ブルズ（2026年3月12日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が12日（日本時間13日）に本拠地ブルズ戦で先発出場。前半終了間際に豪快ダンクを叩き込むなど3本の3Pシュートを含む15得点をマーク。チームはルカ・ドンチッチのトリプルダブル級の大活躍で快勝。4連勝を飾った。この日もスタメンに名を連ねて4戦連続先発出場となった。第1Q残り10分18秒に左コーナーからドライ