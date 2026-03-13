俳優・坂本昌行が13日、東京芸術劇場プレイハウスにて上演する『るつぼ The Crucible』プレスコール＆初日前会見に登壇した。初共演の松崎祐介（ふぉ〜ゆ〜）と息のあった（？）やりとりを展開した。【写真】質問を考え込む松崎祐介今作は、『セールスマンの死』『橋からの眺め』など、今なお世界中で人気の高い劇作家アーサー・ミラーの代表作。1953年にはトニー賞演劇作品賞を受賞し、以来各国で上演され続けている。1692