◇NBA レイカーズ 142-130 ブルズ(日本時間13日、クリプトドットコム・アリーナ)河村勇輝選手所属のブルズと八村塁選手所属のレイカーズがぶつかりました。第1Q、スタメン出場した八村選手がベンチにいる河村選手のすぐ目の前でボールを受けると、相手の力強いブロックをかわすよう素早く回転しジャンプシュートを成功させます。さらに、3Pシュートを決めていきます。第2Qは河村選手が登場し、登場40秒で3Pシュート。レブロン・ジ