◇NBAレイカーズ142ー130ブルズ（2026年3月12日クリプト・ドットコム・アリーナ）NBAレイカーズは、12日（日本時間13日）に本拠地でブルズと対戦。レイカーズの八村塁（27）とブルズ2WAY契約中の河村勇輝（24）の初対決が実現した。八村は先発出場で3本の3Pシュートを含む15得点、河村は途中出場で3得点3アシストをマーク。試合はレイカーズが快勝して4連勝を飾ったスタメン出場の八村は第1Q残り10分18秒に左コーナーか