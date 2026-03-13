大阪地裁が入る合同庁舎（共同通信社ヘリから）2021年に交際女性の当時生後4カ月だった娘に暴行を加え、頭部に回復の見込みがないけがを負わせたとして傷害罪に問われた国司浩一被告（47）に大阪地裁（三輪篤志裁判長）は13日、無罪判決を言い渡した。求刑は懲役6年だった。弁護側は娘が病気などの「内因」によって容体が急変し、頭部に異常が生じた可能性を否定できないとして無罪を主張。検察側は、娘は健康に成長し、検査な