◇「2時22分ゴーストストーリー」（16日まで、大阪・SkyシアターMBS）衝撃的なラストにしばらく理解が追いつかなかった。“結論”が出てから幕が閉まるまで「ちょっと待って、ちょっと待って。あのシーン、どういうこと？」「あ、そうか。あのセリフはそういう意味か」と、頭の中で答え合わせしていく時間がせわしない、せわしない。主な登場人物は4人だけ。赤ちゃんが生まれたばかりのサム（加藤シゲアキ）とジェニー（葵わ