タレントの杉浦太陽が12日、自身のアメブロを更新。45歳の誕生日を迎え、妻でタレントの辻希美や家族、仲間たちから受けた心温まるサプライズパーティーの様子を報告した。【映像】杉浦太陽の衝撃的な女装姿（複数カット）「45歳のサプライズバースデー」と題してブログを更新した杉浦は、「これは嬉しかった…。感謝しかないです」と、予期せぬ盛大なお祝いに感激した様子をあらわにした。45歳という節目を祝おうと集まった、