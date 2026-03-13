「食創会 〜新しい食品の創造・開発を奨める会〜」（会長：小泉純一郎元内閣総理大臣）は3月10日、「第30回安藤百福賞」で最高賞の「大賞」を受賞した東京大学大学院医学系研究科免疫学の高柳広教授の記者会見を開催した。安藤百福賞は1996年に創設。後援は文部科学省、農林水産省。食科学の振興ならびに新しい食品の創造・開発に貢献する独創的な研究者、開発者およびベンチャー起業家を表彰しており、大賞の選出は17例目とな