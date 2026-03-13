先週末、セリエA第28節でミランVSインテルのダービーマッチが行われ、ミランがDFペルビス・エストゥピニャンのゴールで1-0と勝利を収めた。ミランにとって大きいのは、やはり今季から復帰した指揮官マッシミリアーノ・アッレグリだ。派手さはないが、インテル相手に堅実な戦いでペースを掴み、ウノゼロ勝利を決めた。ただ、世界を熱狂させる戦い方かと問われれば、好みは分かれるか。ミランはシュート8本、インテルも9本と少なく、