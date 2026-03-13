今季のチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦ではパリ・サンジェルマンとチェルシーが顔を合わせており、11日に行われた1stレグでは昨季王者パリが圧巻の戦いで5-2と先勝した。この両クラブでプレイした選手の1人に、フランスのレジェンドであるMFクロード・マケレレがいる。マケレレは2003年から5年間チェルシーでプレイし、ジョゼ・モウリーニョの下で大きな成功を手にした。2008年からはパリ・サンジェルマンへ移籍し、3年