JR西日本によりますと、伯備線の備中川面駅と方谷駅の間で竹が倒れかかっているのが見つかったため、出雲市方面に向かう特急やくも11号と、岡山方面に向かう特急やくも14号に約20分程度の遅れが出ています。（午後1時30分現在）