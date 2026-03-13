昨シーズン同様、リヴァプールはラウンド16で姿を消してしまうのだろうか。リヴァプールは10日(現地時間)に行われたUEFAチャンピオンズリーグ(CL)ラウンド16・1stレグでガラタサライと対戦し、0-1で敗れた。序盤の7分にガラタサライのマリオ・レミナにヘディングシュートを叩き込まれて失点し、その後は攻勢に転じたが相手ゴールキーパーの好セーブもあって無得点に終わった。この試合について、リヴァプールのOBであるジャーメイ