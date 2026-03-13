あす14日に敵地で名古屋と対戦する神戸のミヒャエル・スキッベ監督が、復帰の主力組への期待を口にした。決勝トーナメント1回戦FCソウル戦から中2日の過密日程。スタメン変更は最小限に留める意向だが、FW大迫勇也やMF扇原貴宏の名前を挙げて「抜けていた選手たちが帰ってきたのは嬉しい。全員がプレーできる状況で、サッカー的に新しいインパクトが生まれる。全ての試合で喜びを持ってプレーして欲しい」とギアが一段と上がるこ