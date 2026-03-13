◇WBO世界フライ級タイトルマッチ王者 アンソニー・オラスクアガ(米国、帝拳)＜12回戦＞同級6位・飯村樹輝弥(角海老宝石)（2026年3月15日横浜BUNTAI）プロボクシングのトリプル世界戦興行「U-NEXT BOXING .5」の公式会見が13日、横浜市内のホテルで開かれた。WBO世界フライ級タイトルマッチに臨む同級6位の東洋太平洋同級王者・飯村樹輝弥（28＝角海老宝石、9勝2KO1敗）が出席し、王者アンソニー・オラスクアガ（27＝米