俳優のいしだ壱成が父・石田純一と共に15日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：00）に出演する。【番組カット】キングコング西野の熱血授業を受講した石田純一＆壱成親子ビジネス書累計発行部数100万部超、全国各地から講演依頼が殺到するお笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が、世代・業界を問わずありとあらゆる悩みに答える大好評企画「夢とお金の熱血授業」。今回、第2弾となる授業を受けるのは、ラーメン店を経