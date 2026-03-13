東急電鉄によると、１３日午後０時２０分頃、東急東横線大倉山駅から、みなとみらい線みなとみらい駅にかけて停電が発生した。東横線では上り線の反町―東白楽駅間、下り線の反町―横浜駅間でそれぞれ１本ずつが停車。約９８０人の乗客に最寄りの駅まで歩いて移動してもらったといい、午後３時過ぎ時点で、１人の体調不良者が出たという。停電の影響で、東横線菊名駅―みなとみらい線元町・中華街駅間で運転見合わせが続いて