政府は１３日午前、結婚を機に姓（氏）を変えた人の旧姓使用の法制化検討を明記した第６次男女共同参画基本計画を閣議決定した。現在は原則認められていない旧姓の単独記載の実現検討も盛り込んだ。今国会への関連法案提出を目指す。計画は、２０２６年度から５年間の政府の方針や目標を示すものだ。「婚姻により氏を変更した人が不便さや不利益を感じることのないよう、旧氏の単記も可能とする法制化を含めた基盤整備の検討」