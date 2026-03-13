物価高を受け、政府は子ども1人あたり2万円の給付金「物価高対応子育て応援手当」を支給することを決めました。子育て世代にとってお金がもらえるのはとてもありがたいですよね。しかし、今回の手当は子どもがいる家庭のみの給付なので、不公平に感じている人もいるでしょう。 本記事では、「物価高対応子育て応援手当」はどのような使い方をすべきなのか、娯楽に使っても良いのかどうかについて考えます。 物価高対