【モデルプレス＝2026/03/13】亀梨和也が3月12日、日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（毎週木曜よる8時〜）に出演。NEWSの増田貴久とのエピソードを明かした。【写真】「まっすーのコメントの意味がやっとわかった」亀梨＆赤西の貴重2ショット◆亀梨和也、赤西仁とのサシ飲みに増田貴久が急遽参加この日、亀梨はVIPチャレンジャーとして1人だけ値段を知るメンバーを見抜く「ライアーゴチ」ルールでの「ゴチバトル」に参戦