【モデルプレス＝2026/03/13】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMAKO（マコ）が3月12日、自身のInstagramを更新。オレンジ髪を公開した。【写真】24歳人気アイドル「破壊力すごい」オレンジボブヘアで印象ガラリ◆マコ、オレンジ髪のイメチェン姿披露マコは「healing」と記し、部屋の窓辺で撮影した写真を複数枚投稿。以前までのブラウンから透き通るようなオレンジの髪色にイメージチェンジした姿で、カメラを見つめる