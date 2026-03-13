GRヤリス『26式』に進化トヨタのガズー・レーシングは、『トヨタGRヤリス』の一部改良モデル『26式トヨタGRヤリス』を発表。3月13日より注文受付を開始し、4月6日より発売する。【画像】26式トヨタGRヤリスと限定車『セバスチャン・オジェ9xワールドチャンピオン・エディション』＆『モリゾウRR』全52枚GRヤリスは2020年の『20式』発売以降も、レースやラリーなどモータースポーツ参戦で得た学びからのフィードバックを行い、進