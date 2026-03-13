■MLBオープン戦ドジャース 9ー5 レッズ（日本時間13日、キャメルバックランチ）ドジャースはレッズとのオープン戦に勝利し3連勝。試合はT.ヘルナンデス（33）が先制打を放つなど初回に4得点。レッズ打線に一時1点差まで詰め寄られるも、3回にM.マンシー（35）、5回にヘルナンデスが2ラン本塁打を放つなど、13安打9得点を挙げた。大谷翔平（31）や山本由伸（27）がWBCで不在もチームは打線の勢いで連勝を伸ばした。1回、レッズの