タレントの若槻千夏（41）がテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。驚きの交際歴を明かす場面があった。外国人との交際の話題となると、若槻は「私、紹介遅れました。タイの方と付き合ったことがあるんですね」とぶっちゃけ、スタジオからは「ええー！」と驚きの声が上がった。「結構ジェントルマンですね、タイの男性も。もうレディーファーストで」としみじみ。出会いのきっかけは「“水