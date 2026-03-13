医師から処方される睡眠薬を販売目的で所持したとして、警視庁は１２日、神奈川県小田原市の中学３年の女子生徒（１５）を麻薬取締法違反（営利目的所持）容疑で東京地検に書類送検した。発表によると、女子生徒は１月２４日、新宿区歌舞伎町の一角「トー横」で、他人に販売する目的で睡眠薬１２４錠を所持した疑い。任意の調べに容疑を認め、「トー横で売るために持っていた。オーバードーズ（過剰摂取）の危険性は知っていた