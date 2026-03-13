３児の母でタレント・山口もえ（４８）が１２日、ＳＮＳを更新。第１子長女（１８）が高校を、第２子長男（１４）が中学を卒業したことを報告した。山口は２０１５年１０月、２人の子供連れで爆笑問題・田中裕二（６１）と再婚（※ともに再婚）。１７年５月には第３子で田中との間には初めての子となる女児（１０）を出産した。この日は「長男が６歳の時もうすぐ生まれてくる妹を楽しみに書いたメモ書き」と６歳だった長男