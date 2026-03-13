企業が採用している障がい種別は「身体障がい」が半数超え、精神・発達・知的障がいの5倍に――そんな調査結果がレバレジーズ株式会社（東京都渋谷区）が運営する障がい者就労支援サービス『ワークリア』による「障がい者雇用における採用実態調査」でわかりました。「精神障がい」の雇用に難しさを感じている企業は約7割に達し、障がい種別ごとに雇用に対して感じるハードルに差が浮き彫りとなっています。【調査結果を見る】障が