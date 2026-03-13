新形状のステアリング採用 走行性能も成熟GAZOO Racing（GR）は2026年3月13日、3ドアハッチバックスポーツカー「GRヤリス」の一部改良モデルを発表しました。同日より注文受付を開始し、4月6日に発売予定です。GRヤリスは2020年9月に発売。エントリーコンパクトカー「ヤリス」をベースとしつつ、体幹を強化した3ドア専用ワイドボディ、1.6リッター3気筒のハイパワーターボエンジンとスポーツ4WDシステム「GR-FOUR」を組み