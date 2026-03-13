JR西日本によりますと山陽新幹線で、のぞみ117号東京行きが新倉敷駅と福山駅の間で竹が倒れかかっているのを発見したため、車両の確認を行いました。 このため現在岡山駅～広島駅間の一部列車に遅れが出ています。（午後1時30分現在）