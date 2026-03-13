巨人の北浦竜次がソフトバンク戦で好投巨人の北浦竜次投手が13日に、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク戦に登板し、1回無失点の投球を披露した。今季から加入したオープン戦3試合でゼロ行進を進めており、貴重な救援左腕として開幕1軍入りへのアピールが続いている。8回から3番手でマウンドへ。26歳左腕は、1安打は許したものの、2死一塁から伸びのある直球で川瀬から空振り三振を奪った。これでオープン戦では3試合で