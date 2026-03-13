ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と古着MIXなストリートブランド「9090」がコラボレーションしたアイテムの受注販売が、3月13日（金）の13時00分からスタートする。【写真】ハチワレ、モモンガも小麦ギャルに！コラボアイテム価格などの詳細一覧■購入制限に注意！今回登場するのは、オリジナルビジュアルを使用し、「9090限定」の特別キャラクター「小麦ギャル」と化したちいかわたちをデザインしたアイテム。マスコッ