『JFA/Jリーグポストユースマッチ』が３月13日に行なわれ、U-19Jリーグ選抜が全韓国大学選抜と対戦した。ポストユース世代（19歳〜21歳）の選手育成と強化を目的に開催された一戦で、U-19Ｊリーグ選抜はGK松田駿（岡山）、DF松本果成（湘南）、大川佑梧（鹿島）、永井大義（仙台）、MF菅原悠太（FC東京）、林駿佑（川崎）、山下翔大（水戸）、山本天翔（G大阪）、中積爲（G大阪）、FW吉田湊海（鹿島）、渡辺隼斗（神戸）が先発し