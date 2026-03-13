念願のマイホーム！のはずが…突然住宅メーカーが破産 念願であるマイホームの建築やリフォーム工事。代金を先払いしたにもかかわらず、その工事が完了しないままに住宅メーカーが突然破産。工事は途中でストップし、依頼者には支払った代金が返っていないということが滋賀県で起こっています。 【写真を見る】「パニックでした」突如届いた“住宅メーカー破産”の通知