東京都は新年度、ごみの量を遠隔でリアルタイム（即時）に確認できる「スマートごみ箱」の設置を進める。インバウンド（訪日客）などの増加でポイ捨てに悩む区市町村や公共交通事業者を対象に設置・運用費を支援する。都議会予算特別委員会で明らかにした。スマートごみ箱は空き容量を通信機能で把握でき、満杯になる前に通知も受けられる。通常の５倍の量を収容できる自動圧縮機能と合わせ、ごみの回収コストを削減できる。