東急電鉄によりますと、13日正午すぎ、東急東横線と直通するみなとみらい線で停電が発生し、一部区間で運転を見合わせています。現在、東急東横線の菊名駅から横浜駅の間とみなとみらい線の全線で運転を見合わせていて、復旧のめどはまだ立っていないということです。また、停電で走行できなくなった2本の列車が東白楽駅から横浜駅の間で立ち往生していて東急電鉄は乗客を車外に誘導する予定です。