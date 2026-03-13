元文部科学省事務次官の前川喜平氏が１３日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。その内容に批判が集まっている。１２日に高市早苗首相は中東諸国の駐日大使らとの会合をキャンセル。風邪の疑いがあると報道されていた。これに苦言を呈した投稿に前川氏は反応。「この際『急性肺炎』になって、訪米やめろ」とポストしていたのだ。内容が内容だけに炎上状態となった。自民党の鈴木貴子広報本部長は「政策批判や政治への意見は当然です