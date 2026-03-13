フロンティア株式会社は、２０〜５０代の会社員１００３人を対象に、「ＡＩ上司のマネジメント」に関する調査を行った。本調査では、回答者を「マネジメント層（部下を持つ上司／ｎ＝５００）」と「非マネジメント層（部下を持たない一般社員／ｎ＝５０３）」の２つの属性に分類。「ＡＩが上司になること」への意識差を比較分析した結果、現在の立場や業界によって統計的に乖離（かいり）があることが明らかになった。ＡＩ上