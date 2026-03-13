リンクをコピーする

バルチック海運指数=03/12時点= バルチック海運指数 1972（前日比：2.39%） ハンディマックス・インデックス 807（前日比：-1.82%） パナマックス・インデックス 1835（前日比：0.22%） ＊バルチック海運指数はハンディマックス、パナマックス、ケープサイズなど船舶のサイズごとの海上運賃指数をまとめた総合指数。