160.22ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.68エンベロープ1%上限（10日間） 159.41現値 158.1010日移動平均 157.95一目均衡表・転換線 156.52エンベロープ1%下限（10日間） 156.4021日移動平均 155.87100日移動平均 155.85一目均衡表・基準線 155.78一目均衡表・雲（上限） 155.25一目均衡表・雲（下限） 152.58ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 151.7