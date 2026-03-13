ドル円159.47円まで上昇、2024年7月来高値を更新 有事のドル買い再開。ドル円は159.47円まで上昇し、1月14日の高値159.45円を上回り2024年7月以来の高値を更新した。 米のロシア産原油購入容認も原油下落は続かず、有事のドル買いが広がっている。