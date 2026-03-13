東京五輪・男子マラソン代表の服部勇馬（32）の妻で中京テレビの平山雅アナウンサー（35）が、13日までに自身のインスタグラムを更新。第2子妊娠を報告した。【写真】ふっくらお腹で第2子妊娠を報告した中京テレビ・平山雅アナ平山アナは「現在、第二子を妊娠しており、初夏に家族が増える予定です」と報告。「担当している「カミング」「キャッチ！」の出演は今月いっぱい。あと二週間ほど、精一杯務めさせていただきます！」