3月12日、Wリーグフューチャーの姫路イーグレッツは、選手5名が2025－26シーズン限りで退団することを発表した。 同日付で姫路からWリーグの自由契約選手リストに公示されたのは、オドボエンデュランス、岡村優美、松岡歩菜、サンブアストゥ、大塚千生。岡村と大塚はクラブを通じて現役を引退することも発表した。 岡村は鹿児島県出身の26歳。鹿児島女子高校から名古屋学院