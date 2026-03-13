3月12日から13日にかけて、トルコ・イスタンブールで「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」が開催。2026年9月にドイツで開催される本戦の出場を目指し、白熱した戦いが繰り広げられた。 初戦のハンガリー（FIBAランキング20位）戦を落とし黒星発進となった日本代表（同11位）は12日、「FIBA女子アジアカップ2025」で優勝を果たし、すでにW杯本戦出場が決まって