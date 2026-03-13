ワールドが続落している。１２日の取引終了後に、集計中の２６年２月期連結業績について、売上高が従来予想の３０００億円から２８２０億円（前の期比２５．０％増）へ、営業利益が１９５億円から１６０億円（同４．４％減）へ下振れ増益予想から一転して減益着地したようだと発表しており、これが嫌気されている。 上期から苦戦が継続していたアパレルブランドについて、冬物仕入れを戦略的に抑制してプロパー