日本郵船が７日続伸している。引き続きホルムズ海峡の事実上の封鎖に伴う船舶運賃上昇の思惑から買われているほか、１２日の取引終了後に、自社株２５３２万１６００株（消却前発行済み株数の５．８３％）を３月２５日付で消却すると発表したことが手掛かり材料視されている。また、３月及び４月に取得する自社株についても全数を５月２９日付で消却する。 出所：MINKABU PRESS