「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１３日午後１時現在でジャパンディスプレイが「買い予想数上昇」３位となっている。 Ｊディスプレは今週明け９日から売買高を急膨張させながら株価も暴騰、わずか３営業日で前週末比４倍以上に大化けした。超低位株ながら出来高流動性が一頭地を抜いており短期値幅取りを狙った大口の買いが観測されている。前日は急反落したものの、その後も押し目買いの動きが