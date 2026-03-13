8月14日～16日に東京と大阪の2会場にて開催される『SUMMER SONIC 2026』の、日程別ラインナップが発表された。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、SixTONES、FALL OUT BOY、aespa……『SUMMER SONIC 2025』豪華アクトの注目ステージを振り返る） 8月14日の東京、15日の大阪には、THE STROKESにBUMP OF CHICKEN、FKA TWIGS、KASABIAN、KESHIらがラインナップ。15日の東京、16日の大阪には、DAVID BYRNEとサカナクション