アビスパ福岡は13日、MF奥野耕平(25)が今月5日入籍したことを公表した。「お相手は一般の方ですので、氏名などの公表は差し控えさせていただきます」としている。奥野は昨季まで湘南ベルマーレでプレーし、今季完全移籍加入した。入籍に際して以下のようにコメントしている。「私事ではありますが、この度、一般女性の方と入籍致しました。高校の時に出会い、自分の苦しい時期もそばで支えてもらいました。これからも2人らしく