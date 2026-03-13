AF 50mm F1.4 Pro Z 映像嵐株式会社は3月13日（金）、同社が取り扱うVILTROX製品の価格を改定すると発表した。対象製品について10％前後の値上げを実施し、4月8日（水）より新価格を適用する。 対象製品は交換レンズ約50モデルと、アクセサリー4モデル。為替相場の変動および原材料費・物流費の高騰が理由で、今後も安定した供給体制と品質を維持するための判断という。 2月27日（金）に発売したばかりのニコンZ