Kis-My-Ft2¤Î¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤¬¼«¿È¤ÎInstagramÆ°²è¤Ç¡¢¡È¥·ー¥ëÄ¢¤Î¿Ê²½¡É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤¬¥·ー¥ëÄ¢¤òÈäÏª¡õ¡È¤¿¤Þ¤â¤ê¥·ー¥ë¡É¤ØÈ¿±þ¤Ê¤É①～③ ¢£¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¡Ê¼«Ê¬¤Ë¡Ë»÷¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡È¤¯¤Á¤Ñ¤Ã¤Á¡É¤«¤Ê¤¢¡×¡Ê¶Ì¿¹¡Ë ÀèÆü¤«¤éInstagram¤Ë¤Æ¡¢¡È¥·ー¥ëÄ¢¥Ç¥Ó¥åー¡É¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ä¡¢¡È¥¯¥»¤Ä¤è¡É¤Ê¥·ー¥ë¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¶Ì¿¹¡£ º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢